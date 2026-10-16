Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2026 / 12:33
КОТИРОВКИ
USD
17/10
83.6177
EUR
17/10
93.7187
Новости часа
Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года
Москва
17 октября 2026 / 12:33
Котировки
USD
17/10
currency
83.6177
0.0000
EUR
17/10
currency
93.7187
0.0000
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
16 октября 2026 / 13:55
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
16 октября 2026 / 11:08
Маск: Зеленскому пора уходить
Маск: Зеленскому пора уходить
16 октября 2026 / 09:57
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Безопасность / СВО / СВО
Безопасность

Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 5 695 беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 5 695 беспилотников ВСУ Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 5 695 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 695 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 695 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 5 695 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 263 235 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 251 танк и других боевых бронемашин, 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 738 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 686 единиц специальной военной автомобильной техники. 

  • new_top
Теги:
#пво
#беспилотники
#всу
#неделя
Также по теме:
16.10.2026 21:37
Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года
16.10.2026 20:58
Герасимов обозначил приоритетные цели для российских ВС
16.10.2026 19:59
Герасимов: с 1 сентября ВС РФ взяли под контроль 92 населенных пункта
16.10.2026 18:15
Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов
16.10.2026 13:45
Российские ВС взяли под контроль Варваровку и Николаевку в Харьковской области
15.10.2026 19:58
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 105 военных
15.10.2026 18:15
Российские средства ПВО за сутки нейтрализовали 342 беспилотников ВСУ
15.10.2026 15:45
Российские ВС ударили за сутки по цехам производства беспилотников для ВСУ
15.10.2026 13:16
Российские ВС взяли под контроль Нефедовку и Черное в Харьковской области
14.10.2026 18:16
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 265 военных
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Маск: Зеленскому пора уходить
Маск: Зеленскому пора уходить
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива
21:37
Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года
21:17
Фицо выступил перед сторонниками Вучича, поддержав его
20:58
Герасимов обозначил приоритетные цели для российских ВС
20:45
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 75% российских граждан
20:31
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите "двадцатки" в Майами
20:14
Цена нефти Brent впервые с 15 сентября поднялась выше $109 за баррель
19:59
Герасимов: с 1 сентября ВС РФ взяли под контроль 92 населенных пункта
19:44
Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти
19:31
Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО