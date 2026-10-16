Российские силы ПВО нейтрализовали за неделю 5 695 беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 695 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 695 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты 7 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", управляемая ракета большой дальности "Нептун" и 5 695 беспилотников самолетного типа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 263 235 беспилотников, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 251 танк и других боевых бронемашин, 1 790 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 738 орудий полевой артиллерии и минометов, 74 686 единиц специальной военной автомобильной техники.