Европейский союз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на саммит сообщества.
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Технологии
Каллас признала, что ЕС пока не сможет предложить Украине альтернативу Starlink
16 октября 2026 / 15:59
© AP Photo/ Virginia Mayo/ТАСС
Европейский союз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на саммит сообщества.
"Starlink совершенно необходим Украине, но в краткосрочной перспективе мы не сможем его заменить", - ответила она на вопрос, что Брюссель может сделать, чтобы заменить Starlink для обеспечения ударов по РФ.
Поэтому на нынешнем саммите ЕС будет обсуждаться список критических военных возможностей, которые государства ЕС должны обеспечить в кратчайшие сроки, чтобы получить альтернативу использованию военных систем США, указала Каллас, передает ТАСС.
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