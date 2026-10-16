Каллас признала, что ЕС пока не сможет предложить Украине альтернативу Starlink

Европейский союз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на саммит сообщества.

Европейский союз не сможет заменить Украине американскую систему спутниковой связи и навигации Starlink. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на саммит сообщества.

"Starlink совершенно необходим Украине, но в краткосрочной перспективе мы не сможем его заменить", - ответила она на вопрос, что Брюссель может сделать, чтобы заменить Starlink для обеспечения ударов по РФ.

Поэтому на нынешнем саммите ЕС будет обсуждаться список критических военных возможностей, которые государства ЕС должны обеспечить в кратчайшие сроки, чтобы получить альтернативу использованию военных систем США, указала Каллас, передает ТАСС.