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Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина

Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.

"Крым - это, несомненно, самая ценная часть тогдашней Украины. Самый красивый уголок земли с четырех сторон омываемый океаном. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым", - отметил американский лидер, передает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#украина
#отказ
#крым
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