Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.
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Политика
Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина
16 октября 2026 / 16:15
© Максим Чурусов/ ТАСС
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.
"Крым - это, несомненно, самая ценная часть тогдашней Украины. Самый красивый уголок земли с четырех сторон омываемый океаном. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым", - отметил американский лидер, передает ТАСС.
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