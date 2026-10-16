Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax назвал Крым самым красивым участком суши, от которого Украина отказалась.

"Крым - это, несомненно, самая ценная часть тогдашней Украины. Самый красивый уголок земли с четырех сторон омываемый океаном. Я застройщик. Я разбираюсь в хороших земельных участках. Они отдали Крым", - отметил американский лидер, передает ТАСС.