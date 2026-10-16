Aurus открыл предварительные заказы на обновленный Aurus Senat, его стоимость начинается от 48,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.
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Технологии
Открылся предзаказ на обновленный Aurus Senat
16 октября 2026 / 16:32
© ТАСС
Aurus открыл предварительные заказы на обновленный Aurus Senat, его стоимость начинается от 48,5 млн рублей. Об этом со ссылкой на сообщение компании передает ТАСС.
Отмечается, что флагманский седан бренда прошел комплексную модернизацию: изменения затронули и интерьер, и экстерьер модели.
Ранее стало известно, что в обновленном Aurus Senat полностью изменилась передняя и задняя оптика, а также решетка радиатора, расширена цветовая палитра. Кроме того, обновились дизайны колесных дисков. Максимальная скорость автомобиля с гибридной установкой составляет 250 км/ч.
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