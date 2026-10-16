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Политика

Лукашенко выразил уверенность в мирном урегулировании на Украине

Лукашенко выразил уверенность в мирном урегулировании на Украине Лукашенко выразил уверенность в мирном урегулировании на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир на Украине будет достигнут в 2026 или 2027 году, передает агентство БелТА.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир на Украине будет достигнут в 2026 или 2027 году, передает агентство БелТА.

"Этот мир будет, если не в этом году, то в следующем. Я совершенно уверен", - сказал белорусский лидер. По его словам, "Россия мощнее, крепче" и "может долго воевать", но "влияние на экономику огромное". "Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", - отметил глава государства.

"Украинцам, если они не пойдут на заключение мира в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - заключил Лукашенко, сообщает ТАСС.

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Теги:
#украина
#мир
#лукашенко
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