Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир на Украине будет достигнут в 2026 или 2027 году, передает агентство БелТА.
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Политика
Лукашенко выразил уверенность в мирном урегулировании на Украине
16 октября 2026 / 16:47
© БелТА/ ТАСС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир на Украине будет достигнут в 2026 или 2027 году, передает агентство БелТА.
"Этот мир будет, если не в этом году, то в следующем. Я совершенно уверен", - сказал белорусский лидер. По его словам, "Россия мощнее, крепче" и "может долго воевать", но "влияние на экономику огромное". "Кому это приятно и нужно? Россияне это понимают, они готовы к миру", - отметил глава государства.
"Украинцам, если они не пойдут на заключение мира в этом году, в следующем будет еще сложнее, а потом и невозможно будет", - заключил Лукашенко, сообщает ТАСС.
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