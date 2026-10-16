Бернэм не желает остаться в истории как последний премьер Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что не желает остаться в истории как человек, при котором Соединенное Королевство прекратит свое существование из-за выхода Шотландии, передает телеканал Sky News .

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что не желает остаться в истории как человек, при котором Соединенное Королевство прекратит свое существование из-за выхода Шотландии, передает телеканал Sky News.

"Очевидно, что я не хочу быть таким", - отметил он в ходе пресс-конференции. Так глава правительства ответил на вопрос о том, повышают ли его планы по предоставлению более широких полномочий региональным властям вероятность того, что он станет последним премьер-министром Великобритании.

Ранее в пятницу Бернэм выступил с речью в колледже в области Северный Ланаркшир в Шотландии, посвященной правительственной программе по делегированию больших полномочий местной администрации для более эффективного решения экономических проблем, сообщает ТАСС.