Владимир Зеленский признан США помехой миру. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

Владимир Зеленский признан США помехой миру. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

"Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку", - отметил российский политик.

Он напомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот говорит, что Зеленский в действительности не хочет урегулирования. "Я не большой поклонник Зеленского. Он разрушил Украину", - приводит Медведев слова американского лидера.

"После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double "y", должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса", - указал он. Однако Зеленский никогда на такое не решится из-за трусости, добавил зампред СБ РФ, сообщает ТАСС.