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Политика

Медведев отметил, что Зеленский признан США помехой миру

Медведев отметил, что Зеленский признан США помехой миру Медведев отметил, что Зеленский признан США помехой миру

Владимир Зеленский признан США помехой миру. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

Владимир Зеленский признан США помехой миру. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях.

"Человек года" и "новый Черчилль" признан своим бывшим хозяином помехой миру и интересам США. Ведь он до крови укусил кормящую его руку", - отметил российский политик.

Он напомнил недавнее заявление президента США Дональда Трампа, в котором тот говорит, что Зеленский в действительности не хочет урегулирования. "Я не большой поклонник Зеленского. Он разрушил Украину", - приводит Медведев слова американского лидера.

"После такого суетливое существо с нелепым именем, почему-то заканчивающимся в английской транскрипции на double "y", должно было бы принять крысиный яд или сожрать лошадиную дозу своего любимого кокса", - указал он. Однако Зеленский никогда на такое не решится из-за трусости, добавил зампред СБ РФ, сообщает ТАСС.

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Теги:
#сша
#зеленский
#мир
#медведев
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