В Сербии уверены, что продолжат сотрудничество с РФ после выборов

Вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу выразил уверенность, что Белград сохранит курс сотрудничества с Москвой после проведения парламентских выборов.

Вице-премьер, глава МВД Сербии Ивица Дачич на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу выразил уверенность, что Белград сохранит курс сотрудничества с Москвой после проведения парламентских выборов.

"Сербия и Россия всегда были дружественными странами. Так останется навсегда. Мы уверены, что наше сотрудничество только продолжится после парламентских выборов, поскольку братство и дружба наших народов продолжаются века", - отметил он.

Дачич подчеркнул, что для него нынешняя встреча представляет собой особое удовольствие, так как с Шойгу его связывают многие годы взаимодействия. "Твое участие в судьбе и помощь Сербии начались еще в 1999 году, когда НАТО бомбило Югославию. Сербский народ всегда будет благодарен за эту поддержку", - указал он.

Внеочередные парламентские выборы в Сербии намечены на 25 октября. Подавший в отставку с поста президента республики Александар Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом на пост премьер-министра. Главным конкурентом СПП будет объединение "Студенческий список" во главе с 56-летним кардиологом Илией Срдановичем, сообщает ТАСС.