Силуанов назвал одну из главных тем заседания Всемирного банка

В ходе заседания Всемирного банка обсуждались демографические изменения и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов при общении с журналистами на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

В ходе заседания Всемирного банка обсуждались демографические изменения и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил министр финансов России Антон Силуанов при общении с журналистами на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

"Кстати, еще сегодня обсуждались вопросы межпоколенческих вызовов. Когда мы наблюдаем рост числа людей старшего возраста в мире. Число молодых людей сокращается, как выстраивать вопросы пенсионного обеспечения, вопросы источников роста в условиях, когда рабочих рук становится меньше, как влияет на это ИИ и возможности роботизации. Вот эти все темы были одними из приоритетов, которые обсуждались на заседании Всемирного банка", - отметил он, сообщает ТАСС.