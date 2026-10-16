Зеленский заявил, что США не сняли ограничения на работу Starlink для ВСУ

Соединенные Штаты все еще не отменили в полной мере ограничения на работу спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Соединенные Штаты все еще не отменили в полной мере ограничения на работу спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Ограничения на работу Starlink для ВСУ все еще полностью не сняты. Скорость интернета от SpaceX постепенно возвращают, но к настоящему времени не в полном объеме", - указал он.

Некоторое время назад советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что американская компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, что привело к срыву ряда операций.

Ранее в пятницу агентство Reuters информировало о том, что предоставление услуг связи украинским военным ограничили по распоряжению из Белого дома - администрация Пентагона "получила сообщение, что нужно замедлить сервис Starshield для ВСУ". Кто именно принял такое решение, не уточняется, сообщает ТАСС.