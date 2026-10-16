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Технологии

Зеленский заявил, что США не сняли ограничения на работу Starlink для ВСУ

Зеленский заявил, что США не сняли ограничения на работу Starlink для ВСУ Зеленский заявил, что США не сняли ограничения на работу Starlink для ВСУ

Соединенные Штаты все еще не отменили в полной мере ограничения на работу спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

Соединенные Штаты все еще не отменили в полной мере ограничения на работу спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ). С таким заявлением выступил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

"Ограничения на работу Starlink для ВСУ все еще полностью не сняты. Скорость интернета от SpaceX постепенно возвращают, но к настоящему времени не в полном объеме", - указал он.

Некоторое время назад советник Зеленского Сергей Бескрестнов сообщил, что американская компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов спутникового интернета Starlink для ВСУ, что привело к срыву ряда операций.

Ранее в пятницу агентство Reuters информировало о том, что предоставление услуг связи украинским военным ограничили по распоряжению из Белого дома - администрация Пентагона "получила сообщение, что нужно замедлить сервис Starshield для ВСУ". Кто именно принял такое решение, не уточняется, сообщает ТАСС.

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Теги:
#всу
#сша
#зеленский
#работа
#ограничения
#starlink
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