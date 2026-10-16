Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов
16 октября 2026 / 18:15
© Минобороны РФ/ ТАСС
Российские военнослужащие за прошедшую неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В период 10 по 16 октября Вооруженными силами РФ нанесены массированный и семь групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотников, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - указали в российском оборонном ведомстве.
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