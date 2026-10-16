Поручение президента РФ о повышении МРОТ до 35 тыс. рублей исполнят к 2030 году

Поручение президента России Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей будет исполнено к 2030 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Поручение президента России Владимира Путина о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 35 тыс. рублей будет исполнено к 2030 году. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

В мае 2024-го глава государства своим указом поручил повышать МРОТ опережающими темпами, к 2030 году он должен вырасти по меньшей мере в два раза - до 35 тыс. рублей.

"Поручение нашего президента об увеличении МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году будет выполнено. Проект бюджета предусматривает соответствующие темпы увеличения", - отметил министр.

МРОТ в России в 2027 году составит 28,9 тыс. рублей, сообщает ТАСС.