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Политика

Науседа призвал прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ

Науседа призвал прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ Науседа призвал прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ

Страны Европейского союза должны отменить выдачу туристических виз гражданам РФ. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Страны Европейского союза должны отменить выдачу туристических виз гражданам РФ. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Литва будет назойлива и не даст спокойно выслушивать аргументы тех, кто согласен на выдачу виз российским туристам. Каждый раз будем инициировать обсуждение этого вопроса", - сказал он, имея в виду, что Вильнюс с 1 января будет председательствовать в Совете ЕС.

Науседа отметил, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию, в том числе в реализации жесткой линии по выдаче виз. Он уточнил, что ежегодно западные страны выдают россиянам 500 тыс. виз, сообщает ТАСС.

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#россияне
#туризм
#выдача
#науседа
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