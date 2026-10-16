Страны Европейского союза должны отменить выдачу туристических виз гражданам РФ. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.
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Политика
Науседа призвал прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ
16 октября 2026 / 18:45
© Константин Сазончик/ ТАСС
Страны Европейского союза должны отменить выдачу туристических виз гражданам РФ. Такое мнение выразил президент Литвы Гитанас Науседа в беседе с журналистами на полях саммита ЕС в Брюсселе.
"Литва будет назойлива и не даст спокойно выслушивать аргументы тех, кто согласен на выдачу виз российским туристам. Каждый раз будем инициировать обсуждение этого вопроса", - сказал он, имея в виду, что Вильнюс с 1 января будет председательствовать в Совете ЕС.
Науседа отметил, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию, в том числе в реализации жесткой линии по выдаче виз. Он уточнил, что ежегодно западные страны выдают россиянам 500 тыс. виз, сообщает ТАСС.
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