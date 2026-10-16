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Зеленский попросил у Евросоюза еще €70 млрд в 2027 году

Зеленский попросил у Евросоюза еще €70 млрд в 2027 году Зеленский попросил у Евросоюза еще €70 млрд в 2027 году

Украина нуждается дополнительно в €70 млрд от Европейского союза на военные нужды в 2027 году. На этом акцентировал внимание Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС в Брюсселе.

Украина нуждается дополнительно в €70 млрд от Европейского союза на военные нужды в 2027 году. На этом акцентировал внимание Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС в Брюсселе.

"Нам нужно как минимум дополнительно €70 млрд от вас - на оборону, на оружие. Это реалистичная цифра. Я прошу вас найти это финансирование", - отметил он в ходе выступления, видео которого разместил в соцсети X.

Некоторое время назад ЕС согласовал для Киева кредит на €90 млрд на 2026-2027 годы, однако в августе украинская сторона уже заявляла, что этих средств будет недостаточно, сообщает ТАСС.

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Теги:
#зеленский
#ес
#2027 год
#€70 млрд
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