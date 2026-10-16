Новак отметил, что сделка РФ и США по дизелю выгодна всем

Российско-американская сделка по поставкам дизельного топлива выгодна всем. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС .

Российско-американская сделка по поставкам дизельного топлива выгодна всем. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.

"Я считаю эту сделку прагматичным решением, которое выгодно всем участникам рынка", - отметил он в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели.

По словам вице-премьера, сделка будет выгодна в том числе и потребителям.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" принимает Москва 14-16 октября.