Российско-американская сделка по поставкам дизельного топлива выгодна всем. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
16 октября 2026 / 13:55
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
16 октября 2026 / 11:08
Маск: Зеленскому пора уходить
16 октября 2026 / 09:57
Экономика
Новак отметил, что сделка РФ и США по дизелю выгодна всем
16 октября 2026 / 19:15
© Артем Геодакян/ ТАСС
Российско-американская сделка по поставкам дизельного топлива выгодна всем. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак, сообщает ТАСС.
"Я считаю эту сделку прагматичным решением, которое выгодно всем участникам рынка", - отметил он в рамках пленарной сессии Российской энергетической недели.
По словам вице-премьера, сделка будет выгодна в том числе и потребителям.
Международный форум "Российская энергетическая неделя" принимает Москва 14-16 октября.
Также по теме:
16.10.2026 21:59Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива
15.10.2026 11:39Новак обозначил предварительные сроки поставки дизеля в США
14.10.2026 14:45Новак рассказал, кто позитивно воспринял "дизельную сделку" РФ и США
13.10.2026 18:43Стоимость газа в Европе впервые с сентября поднялась выше $1 тыс.
13.10.2026 18:15Силуанов объяснил выгоду России от экспорта дизельного топлива
Актуально