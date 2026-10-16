Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с Папой Римским Львом XIV. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил собеседника за готовность Ватикана оказывать содействие украинскому урегулированию.

Путин также пожелал понтифику поскорее восстановиться после недавно перенесенной операции. Вместе с тем он отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира.

Кроме того, стороны условились продолжать диалог РПЦ и Римско-католической церкви. "Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе", - указали в Кремле.

В настоящее время 71-лентний понтифик находится в больнице после перенесенной операции на легком. Это второй телефонный разговор Льва XIV с президентом РФ с момента избрания Папой Римским 1,5 года назад.