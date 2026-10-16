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Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине

Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с Папой Римским Львом XIV. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин провел разговор по телефону с Папой Римским Львом XIV. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля, передает ТАСС.

Российский лидер поблагодарил собеседника за готовность Ватикана оказывать содействие украинскому урегулированию. 

Путин также пожелал понтифику поскорее восстановиться после недавно перенесенной операции. Вместе с тем он отметил важность российско-ватиканского сотрудничества по продвижению объединяющих духовно-нравственных ценностей, защиты христиан и христианских святынь в различных регионах мира.

Кроме того, стороны условились продолжать диалог РПЦ и Римско-католической церкви. "Разговор прошел в конструктивном и взаимоуважительном ключе", - указали в Кремле.

В настоящее время 71-лентний понтифик находится в больнице после перенесенной операции на легком. Это второй телефонный разговор Льва XIV с президентом РФ с момента избрания Папой Римским 1,5 года назад.

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Теги:
#путин
#украина
#урегулирование
#лев xiv
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