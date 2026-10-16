Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут лишь расти, и призвала страны сообщества быть готовыми платить.
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Экономика
Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти
16 октября 2026 / 19:44
© Omar Havana/ Getty Images/ТАСС
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут лишь расти, и призвала страны сообщества быть готовыми платить.
"Пока продолжается война, финансовые потребности Украины будут только расти", - отметила она, выступая на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.
Глава ЕК дала обещание активнее работать над выделением средств Украине на оружие и призвала иностранных партнеров активнее финансировать киевский режим, добавив, что на сегодняшний день 80% его финансирования обеспечивает ЕС, и этот показатель "будет расти", сообщает ТАСС.
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