Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
17 октября 2026 / 12:35
КОТИРОВКИ
USD
17/10
83.6177
EUR
17/10
93.7187
Новости часа
Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года
Москва
17 октября 2026 / 12:35
Котировки
USD
17/10
currency
83.6177
0.0000
EUR
17/10
currency
93.7187
0.0000
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
16 октября 2026 / 13:55
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
16 октября 2026 / 11:08
Маск: Зеленскому пора уходить
Маск: Зеленскому пора уходить
16 октября 2026 / 09:57
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Экономика / Кризис на Украине
Экономика

Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти

Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут лишь расти, и призвала страны сообщества быть готовыми платить.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут лишь расти, и призвала страны сообщества быть готовыми платить.

"Пока продолжается война, финансовые потребности Украины будут только расти", - отметила она, выступая на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

Глава ЕК дала обещание активнее работать над выделением средств Украине на оружие и призвала иностранных партнеров активнее финансировать киевский режим, добавив, что на сегодняшний день 80% его финансирования обеспечивает ЕС, и этот показатель "будет расти", сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#киев
#фон дер ляйен
#финансы
#запросы
Также по теме:
16.10.2026 16:47
Лукашенко выразил уверенность в мирном урегулировании на Украине
16.10.2026 16:15
Трамп считает Крым самым красивым участком суши, которого лишилась Украина
16.10.2026 14:58
Трамп прокомментировал атаки Украины на российские НПЗ
16.10.2026 11:19
Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому не отменять ни одной санкции против России
16.10.2026 10:19
Черногория лишит защиты военнообязанных украинцев
15.10.2026 21:38
FT: ЕС попросит Зеленского смягчить тон публичной критики в адрес Трампа
15.10.2026 19:31
Во Франции заявили, что две трети разведданных Киев получает от ЕС
15.10.2026 19:16
Зеленский подписал указ, направленный на защиту ЛГБТ‑сообщества
15.10.2026 18:45
Мадьяр отметил, что присоединение Украины к ЕС может затянуться на много лет
15.10.2026 17:31
Кремль отреагировал на новые удары ВСУ по российским НПЗ
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Россия обеспечит достижение целей СВО как дипломатическими, так и военными средствами. Мнение
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Пашинян предложил Баку обменяться анклавами. Комментарий эксперта
Маск: Зеленскому пора уходить
Маск: Зеленскому пора уходить
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
21:59
Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива
21:37
Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года
21:17
Фицо выступил перед сторонниками Вучича, поддержав его
20:58
Герасимов обозначил приоритетные цели для российских ВС
20:45
ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 75% российских граждан
20:31
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите "двадцатки" в Майами
20:14
Цена нефти Brent впервые с 15 сентября поднялась выше $109 за баррель
19:59
Герасимов: с 1 сентября ВС РФ взяли под контроль 92 населенных пункта
19:44
Фон дер Ляйен заявила, что финансовые запросы Украины будут только расти
19:31
Путин поблагодарил Папу Римского за готовность помогать урегулированию на Украине
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО