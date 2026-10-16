Армия России с начала прошлого месяца установила контроль над 92 населенными пунктами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
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Безопасность
Герасимов: с 1 сентября ВС РФ взяли под контроль 92 населенных пункта
16 октября 2026 / 19:59
© Александр Полегенько/ ТАСС
Армия России с начала прошлого месяца установила контроль над 92 населенными пунктами. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину, сообщает ТАСС.
По его словам, объединенная группировка войск продолжает выполнение задач в соответствии с замыслом специальной военной операции (СВО).
С 1 сентября взято под контроль более 1 800 кв. км территории и 92 населенных пункта, отметил Герасимов.
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