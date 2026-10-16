Цена нефти Brent впервые с 15 сентября поднялась выше $109 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $109 за баррель впервые с 15 сентября текущего года.

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $109 за баррель впервые с 15 сентября текущего года.

По состоянию на 19:34 мск, стоимость нефти Brent росла на 3,18% и торговалась на уровне $109,29 за баррель.

На 19:39 мск цена Brent ускорила рост до $109,3 за баррель (+3,19%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 2,07% и находилась на отметке в $98,5 за баррель, свидетельствуют данные площадки.