Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $109 за баррель впервые с 15 сентября текущего года.
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Экономика
Цена нефти Brent впервые с 15 сентября поднялась выше $109 за баррель
16 октября 2026 / 20:14
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превысила $109 за баррель впервые с 15 сентября текущего года.
По состоянию на 19:34 мск, стоимость нефти Brent росла на 3,18% и торговалась на уровне $109,29 за баррель.
На 19:39 мск цена Brent ускорила рост до $109,3 за баррель (+3,19%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре росла на 2,07% и находилась на отметке в $98,5 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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