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Политика

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите \"двадцатки\" в Майами

Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите "двадцатки" в Майами Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите "двадцатки" в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.

"Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал", - отметил американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Некоторое время назад российский шерпа в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в декабрьском саммите "двадцатки" будет принято ближе к дате встречи, сообщает ТАСС.

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Теги:
#трамп
#путин
#саммит
#майами
#g20
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