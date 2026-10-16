Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.

"Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал", - отметил американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.

Некоторое время назад российский шерпа в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в декабрьском саммите "двадцатки" будет принято ближе к дате встречи, сообщает ТАСС.