Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.
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Политика
Трамп заявил, что хотел бы видеть Путина на саммите \"двадцатки\" в Майами
16 октября 2026 / 20:31
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть главу российского государства Владимира Путина на саммите Группы двадцати (G20) в Майами, но не знает, прибудет ли он.
"Я не знаю, приедет ли он. Безусловно, я бы хотел, чтобы он присутствовал", - отметил американский лидер в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома.
Некоторое время назад российский шерпа в G20, начальник экспертного управления президента РФ Денис Агафонов заявил, что решение об участии Путина в декабрьском саммите "двадцатки" будет принято ближе к дате встречи, сообщает ТАСС.
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