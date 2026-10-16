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ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 75% российских граждан

ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 75% российских граждан ВЦИОМ: о доверии Путину заявили почти 75% российских граждан

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составил 74,7%. Опрос проводился в период с 5 по 11 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составил 74,7%. Опрос проводился в период с 5 по 11 октября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 74,7% участников опроса, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 69,4%", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 44,3% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 46,2% опрошенных. О доверии Мишустину заявили 55,6% сограждан.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 37%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 26,3%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,8%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 12%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,4%, КПРФ - 17,4%, ЛДПР - 10,3%, "Новых людей" - 8,9%, "Справедливой России" - 4,1%.

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Теги:
#путин
#россияне
#уровень доверия
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