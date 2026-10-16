Приоритетными для поражения целями российской армии являются места производства, хранения и запуска ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
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Безопасность
Герасимов обозначил приоритетные цели для российских ВС
16 октября 2026 / 20:58
© Минобороны России/ТАСС
Приоритетными для поражения целями российской армии являются места производства, хранения и запуска ракет и беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину, передает ТАСС.
По его словам, "наиболее приоритетными для поражения целями являются объекты производства ракетного оружия, беспилотников, а также места их хранения и запуска".
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