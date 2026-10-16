Фицо выступил перед сторонниками Вучича, поддержав его

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал подавшего в отставку с поста президента Сербии Александара Вучича, выступив на сербском языке на предвыборном митинге его сторонников в Нови-Саде.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал подавшего в отставку с поста президента Сербии Александара Вучича, выступив на сербском языке на предвыборном митинге его сторонников в Нови-Саде.

"Нужно быть настоящим лидером с твердым характером и ради интересов своей страны уметь сказать нет, когда другие настаивают, чтобы мы думали и действовали так же, как они. Именно поэтому я поддерживаю Александара, он не позволит, чтобы Сербией управлял кто-то из-за рубежа. Он отстаивает суверенитет и право страны самостоятельно принимать решения", - отметил политик.

Фицо также акцентировал внимание, что ему не нравится стремление ЕС "навязать дополнительные условия странам, желающим сохранить свою независимость". Вместе с тем, по словам главы правительства, Словакия не изменит своей позиции по отказу от признания независимости самопровозглашенного Косова.

Внеочередные выборы в парламент Сербии намечены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и станет ее кандидатом на прост премьер-министра. В качестве главного конкурента СПП выступает объединение "Студенческий список" во главе с кардиологом Илией Срдановичем, сообщает ТАСС.