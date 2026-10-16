Президент назвал число освобожденных ВС РФ населенных пунктов с начала года

С начала текущего года было освобождено около 310 населенных пунктов и порядка 6,5 тыс. кв. км территорий. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает ТАСС .

С начала текущего года было освобождено около 310 населенных пунктов и порядка 6,5 тыс. кв. км территорий. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, сообщает ТАСС.

"В целом с начала года уже освобождено порядка 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов", - сказал он.

Вместе с тем Путин отметил, что после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область перед российскими ВС была поставлена задача не только выбить противника, но и создать зону безопасности, эта задача успешно решается.

"Наша цель обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. Делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не намерены", - заключил верховный главнокомандующий.