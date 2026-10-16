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Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива

Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива

Ситуация на российском рынке топлива улучшается. Такой оценкой поделился вице-премьер РФ Александр Новак в интервью \"Вестям\".

Ситуация на российском рынке топлива улучшается. Такой оценкой поделился вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Вестям".

"Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, хотя в последние несколько недель она улучшается. И мы это видим по обстановке на заправках и в регионах. Но, тем не менее, остается еще дефицит на рынке порядка 5%", - отметил он в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам вице-премьера, власти активно работают для покрытия дефицита. "Мы активизировали работу с тем, чтобы переносить ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также наши компании максимально наращивают мощности производства и обеспечивают покрытие дефицита за счет импорта автомобильного бензина из других стран", - указал он, передает ТАСС

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#рф
#ситуация
#новак
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#рынок
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