Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива

Ситуация на российском рынке топлива улучшается. Такой оценкой поделился вице-премьер РФ Александр Новак в интервью "Вестям".

"Что касается автомобильных бензинов, здесь пока на внутреннем рынке сохраняется достаточно напряженная ситуация, хотя в последние несколько недель она улучшается. И мы это видим по обстановке на заправках и в регионах. Но, тем не менее, остается еще дефицит на рынке порядка 5%", - отметил он в кулуарах Российской энергетической недели.

По словам вице-премьера, власти активно работают для покрытия дефицита. "Мы активизировали работу с тем, чтобы переносить ремонты нефтеперерабатывающих заводов, а также наши компании максимально наращивают мощности производства и обеспечивают покрытие дефицита за счет импорта автомобильного бензина из других стран", - указал он, передает ТАСС.