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Политика

Ушаков: встреча Россия - США - Китай отвечает интересам всех сторон

Ушаков: встреча Россия - США - Китай отвечает интересам всех сторон Ушаков: встреча Россия - США - Китай отвечает интересам всех сторон

Все заинтересованы в организации трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Такое мнение выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии \"Вестям\".

Все заинтересованы в организации трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Такое мнение выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии "Вестям".

"Вроде бы все заинтересованы в этой встрече. Наверное, она будет в какой-то степени исторической", - отметил представитель Кремля.

"Все к этому готовы, но многое, если не все, зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств внести это мероприятие в программу саммита. Стечение обстоятельств, чтобы, прежде всего, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече", - указал он.

Кроме того, Ушаков обратил внимание, что важна проработка этой встречи с экспертами, а также чтобы "все главы государств оказались в одном месте в одно и то же время", сообщает ТАСС.

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#россия
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#китай
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