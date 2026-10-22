Ушаков: встреча Россия - США - Китай отвечает интересам всех сторон

Все заинтересованы в организации трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Такое мнение выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии \" Вестям \".

Все заинтересованы в организации трехсторонней встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС. Такое мнение выразил помощник российского лидера Юрий Ушаков в комментарии "Вестям".

"Вроде бы все заинтересованы в этой встрече. Наверное, она будет в какой-то степени исторической", - отметил представитель Кремля.

"Все к этому готовы, но многое, если не все, зависит от китайских хозяев саммита, которые должны при положительном стечении обстоятельств внести это мероприятие в программу саммита. Стечение обстоятельств, чтобы, прежде всего, все лидеры подтвердили готовность к такой встрече", - указал он.

Кроме того, Ушаков обратил внимание, что важна проработка этой встречи с экспертами, а также чтобы "все главы государств оказались в одном месте в одно и то же время", сообщает ТАСС.