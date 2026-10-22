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Общество

Врачи поставили Льву XIV окончательный диагноз

Врачи поставили Льву XIV окончательный диагноз Врачи поставили Льву XIV окончательный диагноз

Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.

Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.

"Результаты окончательных гистологических исследований и анализов материала, удаленного в ходе операции Папы Римского, подтвердили, что опухоль представляла собой локализованную аденокарциному легкого. Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшее лечение не требуется", - следует из медицинского заключения, опубликованного службой печати Святого престола.

71-летний понтифик перенес операцию 13 октября. Через пять дней он покинул больницу, в воскресенье выступил перед верующими с традиционной проповедью, а в среду провел всеобщую аудиенцию, сообщает ТАСС.

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Теги:
#папа римский
#диагноз
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