Врачи поставили Льву XIV окончательный диагноз

Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.

Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.

"Результаты окончательных гистологических исследований и анализов материала, удаленного в ходе операции Папы Римского, подтвердили, что опухоль представляла собой локализованную аденокарциному легкого. Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшее лечение не требуется", - следует из медицинского заключения, опубликованного службой печати Святого престола.

71-летний понтифик перенес операцию 13 октября. Через пять дней он покинул больницу, в воскресенье выступил перед верующими с традиционной проповедью, а в среду провел всеобщую аудиенцию, сообщает ТАСС.