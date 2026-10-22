Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.
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Общество
Врачи поставили Льву XIV окончательный диагноз
22 октября 2026 / 10:40
© AP Photo/ Andrew Medichini/ТАСС
Папе Римскому Льву XIV был поставлен окончательный диагноз, дополнительного лечения после удаления злокачественного образования в легком не требуется.
"Результаты окончательных гистологических исследований и анализов материала, удаленного в ходе операции Папы Римского, подтвердили, что опухоль представляла собой локализованную аденокарциному легкого. Последующее онкологическое обследование подтвердило, что дальнейшее лечение не требуется", - следует из медицинского заключения, опубликованного службой печати Святого престола.
71-летний понтифик перенес операцию 13 октября. Через пять дней он покинул больницу, в воскресенье выступил перед верующими с традиционной проповедью, а в среду провел всеобщую аудиенцию, сообщает ТАСС.
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