Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине сегодня, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.

Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине сегодня, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.

При общении с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что ранее обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным завершение украинского конфликта.

"Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.