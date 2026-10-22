Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине сегодня, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.
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Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Политика
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
© AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson/ТАСС
Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что конфликт на Украине сегодня, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.
При общении с журналистами в Белом доме американский лидер заявил, что ранее обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным завершение украинского конфликта.
"Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - отметил Трамп, сообщает ТАСС.
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