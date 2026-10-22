Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение

О возможной встрече лидеров России, США и Китая стороны пока говорят очень аккуратно, и повестка такой встречи и ее регламент не озвучивается.

О возможной встрече лидеров России, США и Китая стороны пока говорят очень аккуратно, и повестка такой встречи и ее регламент не озвучивается.

Понятно, что на саммите АТЭС, скорее всего будут все потенциальные участники такой встречи. Понятно, что, в этом случае, будут двусторонние переговоры. Будут ли трехсторонние – неизвестно.

В любом случае, не стоит называть потенциальную встречу лидеров трех великих держав «новой Ялтой» или «новым Потсдамом». Никто еще ни в какой войне не победил. Да, и, стоит отметить, что РФ, КНР и США вместе против какого-то противника не воевали.

На трехсторонней встрече, если таковая состоится, может произойти обозначение позиций государств, какие-то договоренности о совместных действиях и не более.

Еще один вопрос: а стоит ли о чем-то фундаментальном договариваться с Дональдом Трампом, чьи полномочия могут быть заметно ограничены после ноябрьских выборов в США?

Такое мнение высказала в видеоинтервью ИА "Инфорос" директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/9f883edfcc5da712079b28d7f8488777/