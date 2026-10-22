Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2026 / 16:40
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.9739
EUR
22/10
91.9337
Новости часа
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
Москва
22 октября 2026 / 16:40
Котировки
USD
22/10
currency
81.9739
0.0000
EUR
22/10
currency
91.9337
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Многополярный мир / Геополитика
Политика

Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение

 

 

Если встреча лидеров РФ, США и КНР состоится, не стоит ожидать от нее каких-то прорывных результатов в вопросе урегулирования украинского конфликта. Главы России и Америки уже все обсудили между собой.

На трехстороннем саммите стороны могли бы обсудить некий общий консенсус.

Трамп проиграл войну с Ираном, сейчас он определенно теряет контроль над европейскими политическими процессами. При этом США отыграли практически всю Латинскую Америку. Сейчас проходит предвыборная кампания в Бразилии, и Бразилия – последняя страна в Латинской Америке, где у власти находится не проамериканский президент.

Лидеры РФ, КНР и США, если их встреча состоится, могут попытаться как-то разграничить и стабилизировать мир. Могут быть обсуждены вопросы Кубы, Никарагуа, стабильности в Юго-Восточной Азии и в Африке.

Есть много вопросов, которые Трамп заинтересован обсудить с первыми лицами другой части мира. За последние годы влияние США где-то снизилось или утратилось, а где-то возросло. Мировые державы заинтересованы в восстановлении стабильности и равновесия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/265306baaa4193cf99790cefbb0b126c/

 

  • new_top
Теги:
#трамп
#путин
#встреча
#си
Также по теме:
21.10.2026 19:59
Путин: отношения России и Китая не нацелены против кого бы то ни было
20.10.2026 19:33
Лавров: Запад никогда уже не будет игроком, "заказывающим музыку"
15.10.2026 18:59
Алиев назвал хрупким мир между Азербайджаном и Арменией
15.10.2026 12:58
Китай и КНДР ввели в эксплуатацию новый трансграничный вантовый мост
14.10.2026 13:51
Новый кабинет японского премьера понес первые потери
14.10.2026 11:38
Лула да Силва примет участие в теледебатах, от которых отказался Болсонару
13.10.2026 20:29
Президент Республики Корея отметил важность поддержания отношений с Россией
13.10.2026 17:14
Путин обсудил с президентом ОАЭ сделку с Трампом по дизелю
12.10.2026 19:59
Президент РФ ввел безвиз для граждан Вьетнама
09.10.2026 21:19
Токаев: изменение климата в районе Каспия повлечет миграцию свыше 2,5 млн человек
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
14:59
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
14:44
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
14:33
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
14:14
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
13:43
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
13:29
Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО