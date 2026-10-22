Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение

Если встреча лидеров РФ, США и КНР состоится, не стоит ожидать от нее каких-то прорывных результатов в вопросе урегулирования украинского конфликта. Главы России и Америки уже все обсудили между собой.

На трехстороннем саммите стороны могли бы обсудить некий общий консенсус.

Трамп проиграл войну с Ираном, сейчас он определенно теряет контроль над европейскими политическими процессами. При этом США отыграли практически всю Латинскую Америку. Сейчас проходит предвыборная кампания в Бразилии, и Бразилия – последняя страна в Латинской Америке, где у власти находится не проамериканский президент.

Лидеры РФ, КНР и США, если их встреча состоится, могут попытаться как-то разграничить и стабилизировать мир. Могут быть обсуждены вопросы Кубы, Никарагуа, стабильности в Юго-Восточной Азии и в Африке.

Есть много вопросов, которые Трамп заинтересован обсудить с первыми лицами другой части мира. За последние годы влияние США где-то снизилось или утратилось, а где-то возросло. Мировые державы заинтересованы в восстановлении стабильности и равновесия.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/265306baaa4193cf99790cefbb0b126c/