Станислав Смагин, политический обозреватель, ветеран СВО

Накануне визита в Санкт-Петербург американский спецпосланник Уиткофф провел переговоры с Зеленским. У главаря киевского режима в норвежской столице оказалась солидная группа поддержки: норвежский премьер Стере, финский президент Стубб, эмиссары Франции, Британии, Германии, Польши, ЕС и НАТО. Вечный спутник Уиткоффа, Джаред Кушнер, заболел (по официальной версии) и остался дома – он включился в беседу по видеосвязи.

Ключевой темой стало обсуждение предоставления Киеву гарантий безопасности, которые были бы сопоставимы с пятой статьей Североатлантического договора о коллективной обороне, о чем сообщил Зеленский во время своей заключительной пресс-конференции. Подводя итоги саммита, украинский диктатор подчеркнул, что американская сторона выразила четкую позицию: защитные механизмы для Украины обязаны носить «мощный» характер, а все наработанные инициативы уже нашли свое отражение в официальном документе.

Зеленский анонсировал передачу этих предложений заокеанскими дипломатами российской стороне для ознакомления. Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что Соединенные Штаты полностью возобновили обмен разведывательной информацией с украинской стороной. Вдобавок к этому, по словам украинского военного преступника, Киев рассчитывает на то, что бесперебойное функционирование спутниковой сети Starlink будет полностью восстановлено в ближайшие сорок восемь часов.

В свою очередь, Стубб пообещал, что Уиткофф представит Путину план частичной приостановки огня, распространяющийся на энергетическую и продовольственную инфраструктуру. Сам американский дипломат на пресс-конференции не присутствовал и данную информацию не подтверждал, хотя и не опровергал. А норвежский премьер Стере заявил, что Уиткофф предложит Путину встретиться с Зеленским – при том, что, по словам Трампа, встреча Путина и Зеленского необязательна для украинского урегулирования.

От российского руководства накануне приезда Уиткоффа прозвучало несколько предваряющих его комментариев. Так, глава МИД Сергей Лавров пообещал: Россия посмотрит, что предложат американские переговорщики (в итоге – один переговорщик), но делать политические уступки не будет. «В принципе, американская президентская история славится тем, что — это уже стало такой политической традицией и методом, который всеми признается, — новый президент не связан никакими решениями предыдущего. Вот и все. Возможность такая заложена. Она мощнейшая. Она будет использоваться для того, чтобы с нами торговаться, чтобы спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер еще при Дональде Трампе приезжали и пытались нам что-то «организовать», — отметил он. «Посмотрим, что предложат. Если предложат то, что нам выгодно экономически и финансово, то почему нет? Но делать это надо без каких-либо политических уступок с нашей стороны и не ожидая политического расположения, которое нас „вывезет“ во всех мировых делах. Надо полагаться только на себя», — подчеркнул Лавров. А кремлевский пресс-секретарь Д.Песков заявил, что Позиция Москвы по энергетическому перемирию с Украиной не изменилась, России нужен мир, а не перемирие.

В итоге, прибыв в Санкт-Петербург, Уиткофф на встрече с российским президентом сказал, что переговоры в Осло с представителями Украины и Европы прошли конструктивно, имеются подвижки и задел, чтобы прийти к прекращению огня. Представитель Трампа призвал возобновить трёхсторонние переговоры Россия-США-Украина, на которых могли бы обсуждаться технические вопросы. Уиткофф от имени американского президента поблагодарил Путина за решение заключить «дизельную сделку». Владимир Владимирович отметил, что после этого решения цены на мировых рынках упали на 5–6%, но этим потенциальное экономическое сотрудничество не ограничивается – например, Россия может поставлять на американский рынок удобрения. Кроме того, собеседники обсудили возможность встречи лидеров России и США в Китае, а также ближневосточную проблематику.

Символическим гуманитарным жестом российской стороны стало освобождение и передача Уиткоффу для возвращения домой американского учителя Стивена Хаббарда – он, несмотря на преклонные годы, воевал в качестве наемника на стороне ВСУ. Уиткофф поблагодарил Путина за это, назвав гуманистом.

Есть и политические итоги – о них рассказал помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, трехсторонние переговоры в формате Россия-США-Украина могут возобновиться в десятых числах ноября. Добавим от себя – сомнения в их плодотворности закрадываются уже сейчас. Доказательства? Буквально сегодня, в интервью корреспонденту Fox News, Зеленский выразил согласие на заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения, но вновь отказался выводить ВСУ из оккупированной пока части Донбасса.