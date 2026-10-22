Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2026 / 16:41
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.9739
EUR
22/10
91.9337
Новости часа
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
Москва
22 октября 2026 / 16:41
Котировки
USD
22/10
currency
81.9739
0.0000
EUR
22/10
currency
91.9337
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Россия / Экономика / Энергетика / Северный поток
Экономика

Дмитриев считает неизбежным перезапуск \"Северных потоков\"

Дмитриев считает неизбежным перезапуск "Северных потоков" Дмитриев считает неизбежным перезапуск "Северных потоков"

\"Северные потоки\" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Северные потоки" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Нет никаких сомнений, что "Северный поток" 1 и 2 в какой-то момент будут снова работать, и это неизбежно", - отметил он в ходе пленарной сессии в рамках XIX Евразийского экономического форума.

  • new_top
Также по теме:
22.10.2026 12:59
Стоимость нефти Brent впервые с 16 мая поднялась выше $112
21.10.2026 11:40
Мишустин рассказал о проработке проекта газопровода "Сила Байкала"
20.10.2026 16:29
Стоимость газа в Европе поднялась выше $1 050 впервые с 2022 года
20.10.2026 12:59
Стоимость нефти Brent впервые с 20 мая поднималась выше $111
19.10.2026 21:18
Стоимость нефти Brent поднялась выше $110 за баррель впервые с 20 мая
19.10.2026 13:58
Стоимость нефти Brent опускалась более чем на 2,7%
16.10.2026 21:59
Новак заявил об улучшении ситуации на российском рынке топлива
16.10.2026 20:14
Цена нефти Brent впервые с 15 сентября поднялась выше $109 за баррель
16.10.2026 19:15
Новак отметил, что сделка РФ и США по дизелю выгодна всем
15.10.2026 11:39
Новак обозначил предварительные сроки поставки дизеля в США
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
14:59
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
14:44
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
14:33
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
14:14
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
13:43
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
13:29
Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО