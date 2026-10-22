\"Северные потоки\" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС .

"Северные потоки" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.

"Нет никаких сомнений, что "Северный поток" 1 и 2 в какой-то момент будут снова работать, и это неизбежно", - отметил он в ходе пленарной сессии в рамках XIX Евразийского экономического форума.