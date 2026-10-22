\"Северные потоки\" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
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Экономика
Дмитриев считает неизбежным перезапуск \"Северных потоков\"
22 октября 2026 / 11:23
© Петр Ковалев/ ТАСС
"Северные потоки" неизбежно будут перезапущены в какой-то момент времени. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, сообщает ТАСС.
"Нет никаких сомнений, что "Северный поток" 1 и 2 в какой-то момент будут снова работать, и это неизбежно", - отметил он в ходе пленарной сессии в рамках XIX Евразийского экономического форума.
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