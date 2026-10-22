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Политика

Президент Чехии рассказал, почему Европу не воспринимают всерьез

Президент Чехии рассказал, почему Европу не воспринимают всерьез Президент Чехии рассказал, почему Европу не воспринимают всерьез

Президент Чехии Петр Павел считает, что Европу не воспринимают всерьез из-за ее слабости и внутренней разобщенности. Об этом он заявил в интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

Президент Чехии Петр Павел считает, что Европу не воспринимают всерьез из-за ее слабости и внутренней разобщенности. Об этом он заявил в интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.

"Они не воспринимают Европу всерьез, поскольку видят, насколько мы разобщены, насколько мы слабы, как много времени нам требуется для того, чтобы принять решение. Если мы не изменим это очень быстро, мы станем неважными", - сказал он, отвечая на вопрос, почему страны Европы "остаются в стороне" на фоне отношений США и РФ.

По мнению политика, мировое устройство стремительно смещается в сторону крупных глобальных игроков, среди которых Европы сегодня нет.

Ранее Павел не раз призывал европейские страны брать на себя больше ответственности за собственную безопасность и снижать оборонную зависимость от США, сообщает ТАСС.

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