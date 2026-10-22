США подтвердили настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. Об этом, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, заявил Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры, как ожидается, состоятся на экспертном уровне в Абу-Даби.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. Об этом, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, заявил Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры, как ожидается, состоятся на экспертном уровне в Абу-Даби.

«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме, - рассказал Ушаков. - Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины».

"Важно отметить, что конкретно обсуждалась схема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины", - указал Ушаков. "Их планировавшееся возобновление сразу после выборов в Госдуму, как известно, сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам и непосредственно по сотрудникам избирательных комиссий, некоторые из которых погибли", - уточнил дипломат.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов, оценивая результаты встречи в Санкт-Петербурге, отмечает, что «продолжается процесс обмена сигналами между странами, и это, безусловно, свидетельствует о конструктивном настрое американской стороны на поиск выхода из сложившегося положения. И это главный позитивный момент вчерашней встречи - процесс продолжается, и США по-прежнему предпринимают шаги, нацеленные на создание условий для урегулирования конфликта».

По мнению эксперта, «встреча же экспертов состоится через три недели потому, что она должна быть подготовлена и должна быть определена повестка и параметры встречи. В противном случае смысл встречи будет выхолощен, и не приведет к движению вперед. Но, я не связывал бы проведение этой встречи с выборами в США потому, что да - выборы пройдут в ноябре, но новый состав Конгресса приступил к выполнению своих обязанностей только в январе. Поэтому выборы в США не имеют отношения к проведению данной экспертной встрече по Украине. Это не связанные вещи, и роль Конгресса сейчас не просматривается».