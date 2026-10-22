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Безопасность

США подтвердили настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине

Мнение политолога Антона Гришанова

США подтвердили настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине США подтвердили настрой на поиск путей урегулирования кризиса на Украине

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. Об этом, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, заявил Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры, как ожидается, состоятся на экспертном уровне в Абу-Даби.

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по Украине в 10-х числах ноября. Об этом, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, заявил Владимир Путин в ходе сегодняшней встречи со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Переговоры, как ожидается, состоятся на экспертном уровне в Абу-Даби.

«Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме, - рассказал Ушаков. - Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины».

"Важно отметить, что конкретно обсуждалась схема возможного возобновления трехсторонних переговоров с участием представителей России, США и Украины", - указал Ушаков. "Их планировавшееся возобновление сразу после выборов в Госдуму, как известно, сорвал сам украинский режим, нанеся сверхмассированные удары в основной день голосования по Москве, другим городам, избирательным участкам и непосредственно по сотрудникам избирательных комиссий, некоторые из которых погибли", - уточнил дипломат.

Главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Антон Гришанов, оценивая результаты встречи в Санкт-Петербурге, отмечает, что «продолжается процесс обмена сигналами между странами, и это, безусловно, свидетельствует о конструктивном настрое американской стороны на поиск выхода из сложившегося положения. И это главный позитивный момент вчерашней встречи - процесс продолжается, и США по-прежнему предпринимают шаги, нацеленные на создание условий для урегулирования конфликта».  

По мнению эксперта, «встреча же экспертов состоится через три недели потому, что она должна быть подготовлена и должна быть определена повестка и параметры встречи. В противном случае смысл встречи будет выхолощен, и не приведет к движению вперед. Но, я не связывал бы проведение этой встречи с выборами в США потому, что да - выборы пройдут в ноябре, но новый состав Конгресса приступил к выполнению своих обязанностей только в январе. Поэтому выборы в США не имеют отношения к проведению данной экспертной встрече по Украине. Это не связанные вещи, и роль Конгресса сейчас не просматривается».     

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Теги:
#путин
#переговоры
#уиткофф
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