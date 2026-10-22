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Экономика

Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии торгов Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,3% и торговались на уровне 2 439,46 и 937,47 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,16 рубля.

На 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 436,7 пункта (-0,42%), индекс РТС находился на уровне 936,41 пункта (-0,42%). Вместе с тем курс китайской валюты терял 6,65 копейки и составлял 12,15 рубля.

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Теги:
#россия
#рынок акций
#торги
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