Российский рынок акций снижается на открытии торгов

Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.

По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,3% и торговались на уровне 2 439,46 и 937,47 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,16 рубля.

На 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 436,7 пункта (-0,42%), индекс РТС находился на уровне 936,41 пункта (-0,42%). Вместе с тем курс китайской валюты терял 6,65 копейки и составлял 12,15 рубля.