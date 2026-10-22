Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.
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Экономика
Российский рынок акций снижается на открытии торгов
22 октября 2026 / 11:58
© Валерий Шарифулин/ ТАСС
Российский рынок акций снижается на открытии основной торговой сессии 22 октября, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня также снижается.
По состоянию на 09:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,3% и торговались на уровне 2 439,46 и 937,47 пункта соответственно. Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи опускался на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 12,16 рубля.
На 10:15 мск, индекс Мосбиржи ускорил снижение и составлял 2 436,7 пункта (-0,42%), индекс РТС находился на уровне 936,41 пункта (-0,42%). Вместе с тем курс китайской валюты терял 6,65 копейки и составлял 12,15 рубля.
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