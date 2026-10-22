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В России сформирован проект оборонного бюджета с 2027 по 2029 год

В России сформирован проект оборонного бюджета с 2027 по 2029 год В России сформирован проект оборонного бюджета с 2027 по 2029 год

Минобороны РФ сформировало сбалансированный оборонный бюджет на 2026-2028 годы и его проект на 2027-2029 годы. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин в интервью \"Красной Звезде\" ко Дню финансово-экономической службы ВС РФ.

Минобороны РФ сформировало сбалансированный оборонный бюджет на 2026-2028 годы и его проект на 2027-2029 годы. Об этом заявил первый заместитель министра обороны РФ Леонид Горнин в интервью "Красной Звезде" ко Дню финансово-экономической службы ВС РФ.

По его словам, "сформирован сбалансированный оборонный бюджет на 2026-2028 годы, который позволяет обеспечить выполнение поставленных верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами задач, а также сформирован проект оборонного бюджета на 2027-2029 годы".

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что личный состав финансово-экономической службы Вооруженных сил РФ успешно обеспечивает социальную защиту участников и ветеранов специальной военной операции.

В своем приказе он поздравил специалистов финансово-экономической службы ВС РФ с профессиональным праздником. 

Белоусов также обратил внимание, что служба эффективно решает задачи по финансовому обеспечению потребностей армии и флота в современном вооружении, военной и специальной технике и других материально-технических средствах, а также действенно реализует компетенции бережливого управления и рационально использует выделяемые на нужды обороны бюджетные ассигнования.

День финансово-экономической службы ВС РФ отмечается 22 октября, сообщает ТАСС.

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Теги:
#россия
#проект
#оборонный бюджет
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