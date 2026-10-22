В Гидрометцентре назвали сроки прихода в Москву метеорологической зимы

Метеорологическая зима придет в Московский регион в обычные климатические сроки - в 20-х числах ноября. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС .

Метеорологическая зима придет в Московский регион в обычные климатические сроки - в 20-х числах ноября. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.

По ее словам, "метеорологическая зима начинается в 20-х числах ноября".

Специалист также отметила, что ноябрь и декабрь в Московском регионе ожидается в пределах климатической нормы. "Можно прогнозировать, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, наступит по расписанию", - добавила она.