Метеорологическая зима придет в Московский регион в обычные климатические сроки - в 20-х числах ноября. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.
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Общество
В Гидрометцентре назвали сроки прихода в Москву метеорологической зимы
22 октября 2026 / 12:33
© Михаил Метцель/ ТАСС
Метеорологическая зима придет в Московский регион в обычные климатические сроки - в 20-х числах ноября. Об этом заявила ведущий специалист Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в беседе с ТАСС.
По ее словам, "метеорологическая зима начинается в 20-х числах ноября".
Специалист также отметила, что ноябрь и декабрь в Московском регионе ожидается в пределах климатической нормы. "Можно прогнозировать, что метеорологическая зима, когда средняя суточная температура сравняется с нулем градусов и перейдет в сторону отрицательных значений, наступит по расписанию", - добавила она.
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