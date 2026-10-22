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Президент назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов

Президент назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов Президент назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Антона Силуанова на должность вице-премьера РФ - министра финансов.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Антона Силуанова на должность вице-премьера РФ - министра финансов.

Ранее в правительстве отмечали, что на фоне усиливающегося внешнего давления обеспечение финансовой устойчивости, сбалансированности бюджета и эффективности расходов приобретают особое значение. С этим связано появление в структуре правительства новой должности вице-премьера, отвечающего непосредственно за финансовые вопросы.

Силуанов возглавляет Минфин с декабря 2011 года. В период с 18 мая 2018 года по 21 января 2020 года он совмещал эту должность с креслом первого вице-премьера. После формирования в 2020 году нового состава кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным сохранил пост главы Минфина.

Так, количество вице-премьеров в российском правительстве увеличивается с 10 до 11.

Правительство РФ формируется по процедуре, предусмотренной в 2020 году поправкой к Конституции. Предварительно всех кандидатов утвердили в Госдуме. Кандидатуры были внесены в парламент премьером, сообщает ТАСС

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Теги:
#путин
#назначение
#силуанов
#вице-премьер
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