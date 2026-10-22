Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $112 за баррель впервые с 16 мая текущего года.
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Экономика
Стоимость нефти Brent впервые с 16 мая поднялась выше $112
22 октября 2026 / 12:59
© Егор Алеев/ ТАСС
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2026 года на бирже ICE в Лондоне превышала $112 за баррель впервые с 16 мая текущего года.
По состоянию на 10:44 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 1,87% и торговалась на уровне $112,08 за баррель.
К 10:59 мск, цена нефти Brent ускорила рост и составляла $112,37 за баррель (+2,14%). Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в ноябре повышалась на 1,39% и находилась на отметке в $99,92 за баррель, свидетельствуют данные площадки.
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