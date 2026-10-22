Подразделения группировки войск \"Восток\" освободили Мировку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
22 октября 2026 / 13:14
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Подразделения группировки войск "Восток" освободили Мировку в Запорожской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Мировка Запорожской области", - указали в российском оборонном ведомстве.
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