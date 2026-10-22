Сложивший 27 сентября полномочия президента Сербии Александар Вучич пообещал, что не допустит, чтобы страна стала частью планов Европейского союза по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.

Сложивший 27 сентября полномочия президента Сербии Александар Вучич пообещал, что не допустит, чтобы страна стала частью планов Европейского союза по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.

Он отметил, что Сербия "становится камнем в ботинке в Европе, которая готовится к будущей войне с Россией". "Я не хочу, чтобы Сербия была частью этой войны, и я не допущу, чтобы Сербия стала ее частью", - подчеркнул политик в эфире телеканала Prva.

Внеочередные выборы в парламент Сербии намечены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и будет ее кандидатом на пост премьер-министра. В качестве главного конкурента СПП выступает объединение "Студенческий список" во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем, сообщает ТАСС.