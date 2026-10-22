Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2026 / 16:42
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.9739
EUR
22/10
91.9337
Новости часа
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
Москва
22 октября 2026 / 16:42
Котировки
USD
22/10
currency
81.9739
0.0000
EUR
22/10
currency
91.9337
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / Подрывная деятельность против России
Политика

Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией

Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией

Сложивший 27 сентября полномочия президента Сербии Александар Вучич пообещал, что не допустит, чтобы страна стала частью планов Европейского союза по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.

Сложивший 27 сентября полномочия президента Сербии Александар Вучич пообещал, что не допустит, чтобы страна стала частью планов Европейского союза по подготовке к вооруженному конфликту с Россией.

Он отметил, что Сербия "становится камнем в ботинке в Европе, которая готовится к будущей войне с Россией". "Я не хочу, чтобы Сербия была частью этой войны, и я не допущу, чтобы Сербия стала ее частью", - подчеркнул политик в эфире телеканала Prva.

Внеочередные выборы в парламент Сербии намечены на 25 октября. Вучич возглавит список правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и будет ее кандидатом на пост премьер-министра. В качестве главного конкурента СПП выступает объединение "Студенческий список" во главе с кардиологом из Нови-Сада Илией Срдановичем, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#россия
#вучич
#сербия
#ес
#конфликт
Также по теме:
22.10.2026 11:39
Президент Чехии рассказал, почему Европу не воспринимают всерьез
21.10.2026 21:59
ЕК: Евросоюз видит мир на Украине только "через силу"
21.10.2026 21:38
NRK: Уиткофф повторно встретился с премьер-министром Норвегии
21.10.2026 21:17
Мерц назвал своей главной тревогой влияние России на немцев
21.10.2026 18:28
Фон дер Ляйен: ЕС не снимет санкции с России до завершения конфликта
21.10.2026 17:59
Милей назвал премьера Испании диктатором
21.10.2026 13:59
Евросоюз проведет внеплановый саммит по обороне и экономике
21.10.2026 12:13
Черногория уведомила о введении виз для граждан РФ
20.10.2026 21:37
Трамп: Европа должна измениться, иначе она исчезнет
20.10.2026 20:58
Вучич считает, что Сербию после выборов не ждет сценарий Франции с беспорядками
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
14:59
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
14:44
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
14:33
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
14:14
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
13:43
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
13:29
Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО