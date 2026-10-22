Президент РФ назначил Трутнева своим помощником

Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера - полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на должность своего помощника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера - полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на должность своего помощника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.

"Назначить Трутнева Юрия Петровича помощником президента РФ, освободив его от занимаемой должности", - следует из документа.

Трутнев родился 1 марта 1956 года в Молотове Молотовской области (сейчас Пермь, Пермский край) в семье нефтяников. В 1978 году окончил Пермский политехнический институт по специальности "горный инженер", сообщает ТАСС.