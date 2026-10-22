Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера - полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на должность своего помощника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
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Политика
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
22 октября 2026 / 13:43
© Кристина Соловьева/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера - полпреда в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева на должность своего помощника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации и вступил в силу.
"Назначить Трутнева Юрия Петровича помощником президента РФ, освободив его от занимаемой должности", - следует из документа.
Трутнев родился 1 марта 1956 года в Молотове Молотовской области (сейчас Пермь, Пермский край) в семье нефтяников. В 1978 году окончил Пермский политехнический институт по специальности "горный инженер", сообщает ТАСС.
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