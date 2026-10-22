The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании

Король Испании Филипп VI пригласил восьмикратного обладателя \"Золотого мяча\", бывшего футболиста \"Барселоны\" Лионеля Месси на ужин. Об этом информировал портал The Touchline .

Король Испании Филипп VI пригласил восьмикратного обладателя "Золотого мяча", бывшего футболиста "Барселоны" Лионеля Месси на ужин. Об этом информировал портал The Touchline.

Месси планируют вручить престижную премию принцессы Астурийской 2026 года в категории "Спорт". После этого он посетит официальный ужин с королевской семьей и другими лауреатами награды.

Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе он играл за французский ПСЖ и испанскую "Барселону". Аргентинцу принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей".

За сборную Аргентины 39-летний нападающий провел 208 матчей и забил 126 мячей. Месси участвовал в шести чемпионатах мира, сообщает ТАСС.