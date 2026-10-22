Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2026 / 16:43
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.9739
EUR
22/10
91.9337
Новости часа
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
Москва
22 октября 2026 / 16:43
Котировки
USD
22/10
currency
81.9739
0.0000
EUR
22/10
currency
91.9337
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Спорт / Спортивный курьер / Многополярный мир
Спорт

The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании

The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании

Король Испании Филипп VI пригласил восьмикратного обладателя \"Золотого мяча\", бывшего футболиста \"Барселоны\" Лионеля Месси на ужин. Об этом информировал портал The Touchline.

Король Испании Филипп VI пригласил восьмикратного обладателя "Золотого мяча", бывшего футболиста "Барселоны" Лионеля Месси на ужин. Об этом информировал портал The Touchline.

Месси планируют вручить престижную премию принцессы Астурийской 2026 года в категории "Спорт". После этого он посетит официальный ужин с королевской семьей и другими лауреатами награды.

Месси с 2023 года выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) "Интер Майами". В Европе он играл за французский ПСЖ и испанскую "Барселону". Аргентинцу принадлежит рекорд по числу "Золотых мячей".

За сборную Аргентины 39-летний нападающий провел 208 матчей и забил 126 мячей. Месси участвовал в шести чемпионатах мира, сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#испания
#месси
#король
#ужин
Также по теме:
21.10.2026 12:30
Лазертаг официально признан видом спорта в России
20.10.2026 16:45
МОК требует от стран ЕС письменных гарантий допуска всех спортсменов
19.10.2026 12:32
Российские борцы заняли первое место в медальном зачете молодежного ЧМ
15.10.2026 13:29
Польша не допустила россиян до участия в молодежном ЧМ по карате
14.10.2026 12:47
В Китае открылся чемпионат мира по велогонкам на треке
13.10.2026 19:28
Названа причина отказа в выдаче виз россиянкам на ЧМ по спортивной гимнастике
12.10.2026 17:59
World Aquatics назвала условие проведения ЧМ в России
12.10.2026 14:58
В European Aquatics заявили, что российским спортсменам дадут визы для участия в их турнирах
09.10.2026 18:46
Российские фигуристки забрали все медали на юниорском Мемориале Тена
07.10.2026 15:15
Месси не сдержал слез после прощального матча за сборную Аргентины
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
14:59
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
14:44
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
14:33
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
14:14
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
13:43
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
13:29
Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО