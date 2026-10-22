Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве

В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его данным, в украинской столице "значительное количество попаданий и повреждений", в частности, энергетических объектов и предприятий.

Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что ночью российские ВС в ходе массированного удара нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, а также поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.