Иранский кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
22 октября 2026 / 16:43
КОТИРОВКИ
USD
22/10
81.9739
EUR
22/10
91.9337
Новости часа
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
Москва
22 октября 2026 / 16:43
Котировки
USD
22/10
currency
81.9739
0.0000
EUR
22/10
currency
91.9337
0.0000
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
/ Ближнее зарубежье / Безопасность / Кризис на Украине
Безопасность

Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве

Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве

В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его данным, в украинской столице "значительное количество попаданий и повреждений", в частности, энергетических объектов и предприятий.

Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что ночью российские ВС в ходе массированного удара нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, а также поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

  • new_top
Теги:
#энергетика
#киев
#зеленский
#предприятия
#повреждение
Также по теме:
22.10.2026 15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
21.10.2026 16:16
Зеленский заявил о готовности Киева к мирной сделке с потерей территорий
21.10.2026 10:57
WSJ: Маск принял решение ограничить доступ Украины к Starshield
21.10.2026 10:40
Трамп заявил, что Зеленский должен стремиться к урегулированию конфликта
20.10.2026 19:59
Kyiv Independent: Венгрия заблокировала следующий этап присоединения Украины к ЕС
20.10.2026 10:21
Гутерриш осудил атаки Киева на мирное население России
19.10.2026 21:39
Зеленский заявил, что ограничения на работу Starlink/Starshield сохраняются
19.10.2026 19:30
Зеленский назвал срок подготовки выборов на Украине
19.10.2026 12:59
Трамп: Зеленский атаками на НПЗ России наносит вред мировым рынкам дизеля
19.10.2026 12:45
Володин: "коалиция желающих денег" потребует их возврата от Киева
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
Паузы в СВО не будет
Сергей Лавров
Все интервью
15:31
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
15:15
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
14:59
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
14:44
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
14:33
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
14:14
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
13:59
The Touchline: Месси приглашен на ужин к королю Испании
13:43
Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
13:29
Вучич исключил участие Сербии в планах ЕС по конфликту с Россией
13:14
Российские ВС освободили населенный пункт Мировка в Запорожской области
Все новости
Актуально
Иранский кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО