В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
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Безопасность
Зеленский подтвердил повреждение энергообъектов в Киеве
22 октября 2026 / 14:14
© Martin Sylvest Andersen/ Getty Images/ТАСС
В Киеве минувшей ночью были повреждены предприятия и объекты энергетической инфраструктуры. Соответствующее сообщение разместил Владимир Зеленский в Telegram-канале.
По его данным, в украинской столице "значительное количество попаданий и повреждений", в частности, энергетических объектов и предприятий.
Ранее в Минобороны РФ информировали о том, что ночью российские ВС в ходе массированного удара нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам транспортной инфраструктуры в Киеве, а также поразили портовую инфраструктуру в Одесской области и морские суда, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.
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