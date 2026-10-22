Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда

Во Франции зарегистрировали первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, пациент скончался в медучреждении.

Во Франции зарегистрировали первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, пациент скончался в медучреждении.

"Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона, был инфицирован вирусом Шамонда. Он умер в начале октября. Клинические и биологические исследования продолжаются", - следует из заявления французского правительства.

Ранее считалось, что вирус Шамонда не передается человеку, в связи с этим инцидент является первым в истории задокументированным случаем его выявления у человека. Власти заверили, что вирус не несет угрозы здоровью населения, сообщает ТАСС.