Во Франции зарегистрировали первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, пациент скончался в медучреждении.
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Общество
Во Франции заявили о первой смерти человека от вируса Шамонда
22 октября 2026 / 14:33
© AP Photo/ Francois Mori, архив/ТАСС
Во Франции зарегистрировали первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда, пациент скончался в медучреждении.
"Пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение в больнице Лиона, был инфицирован вирусом Шамонда. Он умер в начале октября. Клинические и биологические исследования продолжаются", - следует из заявления французского правительства.
Ранее считалось, что вирус Шамонда не передается человеку, в связи с этим инцидент является первым в истории задокументированным случаем его выявления у человека. Власти заверили, что вирус не несет угрозы здоровью населения, сообщает ТАСС.
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