Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Состоится ли Шеньчженьский консенсус? Мнение
22 октября 2026 / 12:08
Саммит РФ, США и КНР не стоит называть «новой Ялтой». Мнение
22 октября 2026 / 12:00
Трамп считает, что конфликт на Украине сейчас ближе всего к завершению
22 октября 2026 / 10:59
Политика
Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером
22 октября 2026 / 14:44
© Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС
Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
С 8 июля прошлого года Никитин возглавлял Минтранс.
В период с 2011 по 2017 год Никитин был гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. В 2017-2025 гг. он был главой Новгородской области. С 7 февраля по 8 июля 2025 года - замминистра транспорта РФ, сообщает ТАСС.
Также по теме:
22.10.2026 13:43Президент РФ назначил Трутнева своим помощником
22.10.2026 12:45Президент назначил Силуанова вице-премьером - министром финансов
21.10.2026 20:45Госдума утвердила все кандидатуры новых членов кабмина РФ
21.10.2026 20:30Лихачев: Россия опережает весь мир в ледокольной вооруженности
20.10.2026 20:45Лавров: России не нужно, чтобы ее возвращали в "восьмерку"
20.10.2026 20:15Мишустин из Таджикистана прилетел в Санкт-Петербург
20.10.2026 14:44С 2027 года детям до 14 лет будет нужен свой загранпаспорт
19.10.2026 20:59Пезешкиан провел встречу с Лавровым
19.10.2026 20:43Правительство инициировало новые меры поддержки аграриев
Актуально