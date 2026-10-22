Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 8 июля прошлого года Никитин возглавлял Минтранс.

В период с 2011 по 2017 год Никитин был гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. В 2017-2025 гг. он был главой Новгородской области. С 7 февраля по 8 июля 2025 года - замминистра транспорта РФ, сообщает ТАСС.