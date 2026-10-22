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Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером

Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером Путин подписал указ о назначении Никитина вице-премьером

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Андрея Никитина заместителем председателя правительства РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 8 июля прошлого года Никитин возглавлял Минтранс.

В период с 2011 по 2017 год Никитин был гендиректором Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов. В 2017-2025 гг. он был главой Новгородской области. С 7 февраля по 8 июля 2025 года - замминистра транспорта РФ, сообщает ТАСС.

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Теги:
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#назначение
#никитин
#вице-премьер
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