В Якутии приняли закон, предусматривающий запрет продажи вейпов. Инициативу во втором окончательном чтении поддержали 46 депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн), 3 - высказались против, 6 - воздержались, сообщает ТАСС.
В Якутии ввели запрет на продажу вейпов
В Якутии приняли закон, предусматривающий запрет продажи вейпов. Инициативу во втором окончательном чтении поддержали 46 депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн), 3 - высказались против, 6 - воздержались, сообщает ТАСС.
Согласно пояснительной записке, "необходимость принятия законопроекта связана с угрозой здоровью населения, особенно несовершеннолетних, которую представляют вейпы и жидкости для них".
Подчеркивается, что "вкусовые добавки и ароматизаторы делают указанную продукцию привлекательной для детей и подростков, формируя стойкое привыкание и нанося серьезный вред растущему организму".
Закон республики "О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха" вступит в силу с 1 марта следующего года.