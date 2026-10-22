В Якутии ввели запрет на продажу вейпов

В Якутии приняли закон, предусматривающий запрет продажи вейпов. Инициативу во втором окончательном чтении поддержали 46 депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн), 3 - высказались против, 6 - воздержались, сообщает ТАСС .

В Якутии приняли закон, предусматривающий запрет продажи вейпов. Инициативу во втором окончательном чтении поддержали 46 депутатов Государственного собрания (Ил Тумэн), 3 - высказались против, 6 - воздержались, сообщает ТАСС.

Согласно пояснительной записке, "необходимость принятия законопроекта связана с угрозой здоровью населения, особенно несовершеннолетних, которую представляют вейпы и жидкости для них".

Подчеркивается, что "вкусовые добавки и ароматизаторы делают указанную продукцию привлекательной для детей и подростков, формируя стойкое привыкание и нанося серьезный вред растущему организму".

Закон республики "О запрете розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Республики Саха" вступит в силу с 1 марта следующего года.