Россия ожидает, что администрация президента США Дональда Трампа сможет принять логику решения конфликта на Украине, исходя из ситуации на земле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на Нижегородском экономическом форуме.
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Политика
Рябков рассчитывает, что США примут логику РФ по урегулированию на Украине
22 октября 2026 / 15:15
© The Federal Assembly of The Russian Federation via AP/ТАСС
Россия ожидает, что администрация президента США Дональда Трампа сможет принять логику решения конфликта на Украине, исходя из ситуации на земле. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая на Нижегородском экономическом форуме.
"Императивом является стопроцентный учет изменившихся реалий на земле, наших конституционных реалий и нынешней ситуации на поле боя. С этих позиций мы ведем диалог с Вашингтоном. Мы рассчитываем, что администрация Трампа сумеет воспринять логику таких решений, и именно в таком ключе будет вести дальнейшую работу как с подопечными в Киеве, так и с европейской группой", - указал высокопоставленный дипломат, сообщает ТАСС.
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