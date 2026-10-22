Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в приграничье Белоруссии, передает агентство БелТА.
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Общество
БелТА: Москва и Киев провели обмен телами военных
22 октября 2026 / 15:31
© TASS/ RT, архив
Россия и Украина провели очередной обмен телами погибших военнослужащих в приграничье Белоруссии, передает агентство БелТА.
По его данным, обмен был организован в пункте пропуска "Новая Гута". Москва передала украинской стороне 252 тела, Киев передал российской стороне - 25.
Уточняется, что на белорусской территории было проведено уже более 70 гуманитарных и обменных миссий, сообщает ТАСС.
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