Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.
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Политика
Президент РФ назначил Окладникову вице-премьером - руководителем аппарата кабмина
22 октября 2026 / 16:57
© Артем Геодакян/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.
"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства РФ", - следует из текста документа.
Окладникова с 30 июля 2020 года занимала пост замминистра финансов. С 25 июня 2024 года была первым замминистра финансов, сообщает ТАСС.
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