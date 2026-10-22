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Президент РФ назначил Окладникову вице-премьером - руководителем аппарата кабмина

Президент РФ назначил Окладникову вице-премьером - руководителем аппарата кабмина Президент РФ назначил Окладникову вице-премьером - руководителем аппарата кабмина

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства РФ", - следует из текста документа.

Окладникова с 30 июля 2020 года занимала пост замминистра финансов. С 25 июня 2024 года была первым замминистра финансов, сообщает ТАСС.

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Теги:
#путин
#назначение
#вице-премьер
#окладникова
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