Президент РФ назначил Окладникову вице-премьером - руководителем аппарата кабмина

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Ирину Окладникову на должность вице-премьера - руководителя аппарата правительства.

"Назначить Окладникову Ирину Андреевну заместителем председателя правительства РФ - руководителем аппарата правительства РФ", - следует из текста документа.

Окладникова с 30 июля 2020 года занимала пост замминистра финансов. С 25 июня 2024 года была первым замминистра финансов, сообщает ТАСС.